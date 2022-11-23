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​На Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина

Ще двадцяти постраждалим надається допомога.

​На Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина
Фото: Андрій Нєбитов у Facebook

Через влучання російської ракети у Київській області загинула людина і ще 20 осіб були травмовані.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Ми маємо певне пошкодження і намагаємося ліквідувати максимально наслідки... Наразі ми можемо сказати, попередньо, що у нас там є один загиблий громадянин і 20 людей, які отримали поранення", – заявив Нєбитов.

Наразі постраждалим надається допомога.

"ДСНС теж на місці працює. Є і швидкі, лікарі. Усіма можливими транспортами ми доправляємо людей до лікарень. Хочу сказати, що і відмінно працює наша ППО. Уточню і про те, що відмінно відпрацювали наші громадяни, які за інформацією по "102" давали нам інформацію щодо акустичного виявлення ракет, які наближалися до Києва", – зазначив він.

Очільник поліції столичної області також наголосив, що людям варто зробити певні запаси: зарядити телефони та створити хоча б невеликий запас води тощо.

Нагадаємо, у Київській області унаслідок сьогоднішньої масованої російської атаки зафіксовано влучання в інфраструктурні критичні обʼєкти та житлові будинки.

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