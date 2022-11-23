Київське метро після ударів росіян повертається до звичайного режиму (оновлено)

Висадка пасажирів лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Щодо змін у роботі метро у КМДА радять стежити за повідомленнями на станціях. Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено. КМДА згодом повідомила, що метро починає працювати в звичайному режимі.

"Метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу. Будьте терплячими і бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

У Києві після обстрілу відбуваються екстрені відключення електроенергії.