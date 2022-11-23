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Київське метро після ударів росіян повертається до звичайного режиму (оновлено)

Висадка пасажирів лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей. 

Київське метро після ударів росіян повертається до звичайного режиму (оновлено)
Фото: kyivcity.gov.ua

Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей. 

Щодо змін у роботі метро у КМДА радять стежити за повідомленнями на станціях. Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено. КМДА згодом повідомила, що метро починає працювати в звичайному режимі. 

"Метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу. Будьте терплячими і бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

У Києві після обстрілу відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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