Блоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, – голова ОВА

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми.

Про це повідомляє у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська)”, – зазначив він.

Наразі частина міста Хмельницького без води. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми.

“Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни”, – наголосив він.

Нагадаємо, низка обласних центрів в Україні залишилися без світла.