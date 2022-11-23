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Блоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, – голова ОВА

Частина міста Хмельницький без води.

Блоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, – голова ОВА
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми.

Про це повідомляє у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська)”, – зазначив він.

Наразі частина міста Хмельницького без води. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми.

“Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, низка обласних центрів в Україні залишилися без світла. 

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