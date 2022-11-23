УПЦ звільнила трьох єпископів – з Кіровоградщини, Сумщини і Харківщини.

Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посад трьох єпископів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Засідання синоду відбулось 23 листопада, на наступний день після обшуку СБУ на території Києво-Печерської Лаври. Під час обшуку була знайдена література з прославлянням "русского мира" та багато готівки.

На засіданні Синод звільнив від керівництва єпархіями трьох владик – з Кіровоградщини, Сумщини та Харківщини. Один з них – митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, подав прохання про звільнення після обшуків СБУ. У нього знайшли докази проросійської діяльності.

Керівника Києво-Печерської Лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла залишили на посаді.

Митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлисея та митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнили після того, як вони втекли в Росію.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Під час обшуків правоохоронці знайшли готівку на суму понад 2 млн гривень, більше ніж 100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.

Також знайшли проросійську літературу, за якою вчаться у семінарії та приходських школах, зокрема, для пропаганди "русского мира".

У вересні Ізюмський митрополит УПЦ МП Єлисей (Іванов) втік до Росії. Очільник Московського патріархату митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Ізюмської єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія замість ізюмського єпископа Єлисея.

Також Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова.