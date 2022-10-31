Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

За даними слідства, окремі представники можуть бути причетними до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", – зазначили в СБУ.

Зокрема, це:

ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювалась серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні Росії. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до Росії. Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

"За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати дане кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України", – зазначили в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Там додали, що з початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до корегувальників вогню.

Зокрема, СБУ викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ. Йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана УПЦ, в якого напередодні провели обшуки.