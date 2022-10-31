​Фахівці Vandal Vape розповіли, як правильно вибрати випарник для вейпу

Фахівці інтернет-магазину Vandal Vape розповіли, які є види випарників для вейпів, на що звернути увагу при покупці та як замінити деталь на нову.

Які види випарників для вейпів представлені на ринку України

Випарник будь-якого бренду – це простий механізм, що складається з ґнота та спіралі. Як тільки з'являється напруга, спіраль нагрівається, через що рідина починає випаровуватися.

Попри те, що випарник вважається розхідником, термін служби якого не більш як два тижні, є спосіб продовжити цей термін. Для цього виробники рекомендують після заправки картриджа почекати 10-15 хвилин, перш ніж почати парити. За цей час спіраль встигне повністю покритися рідиною.

Випарники для вейпу бувають двох видів: обслуговуються та не обслуговуються. Перший вид розрахований на багаторазове використання. Елементи таких випарників можна міняти. Наприклад, якщо вийде з ладу спіраль або бавовняний ґніт.

Другий вид випаровувачів розрахований на одноразове використання. Елементи механізму не можна замінити або відремонтувати. Це пояснює нижчу ціну, порівняно з випарниками, що обслуговуються.

Знаючи ці особливості набагато легше визначитися із вибором. Так, випарники, що обслуговуються, підійдуть вейперам зі стажем, які знають свою інтенсивність куріння і не боятися розбиратися з технічними особливостями експлуатації випарника.

Випарники, що не обслуговуються, найчастіше вибирають вейпери-початківці, які раніше користувалися звичайними сигаретами та не хочуть морочитися зі зміною елементів механізму.

Як замінити деталь в випарнику, що обслуговується

Заміна деталі не завдає особливого клопоту, але вимагає певної вправності. Перед тим, як замінити деталь, необхідно розібрати та прочистити механізм. Для очищення достатньо проточної води.

Потім необхідно почекати, поки механізм висохне, зняти старий випарник і вкрутити новий. Щоб захистити нову деталь від перегорання, потрібно кілька крапель рідини налити на вату. Далі потрібно заповнити картридж і залишити на 10-15 хвилин. Цього буде достатньо, щоб усі елементи просочилися жижею.

Важливі параметри при купівлі

Перш за все, варто звернути увагу на сумісність випарника з вейпом. Для цього потрібно подивитися на опис товару, а саме на найменування бренду та характеристики.

Також важливо врахувати й опір пристрою. Високий показник свідчить про тривалий термін служби, але водночас про приглушений смак і невелику кількість пари. Низький показник своєю чергою вказує невеликий термін служби, але більш яскравий смак і велика кількість пари.