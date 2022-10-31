Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)

Також у місті є проблеми з водопостачанням.

Російські війська завдають ракетних ударів по Харкову та області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - написав він.

Мер міста Ігор Терехов також додав, що наразі зафіксовано два "прильоти" - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.

Також у Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.

Оновлено. Станом на 11:00 ситуація в місті складна, повідомив Терехов.

"Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси", - написав він у Telegram.

Також у місті є проблеми з водопостачанням, але енергетики наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.

"Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова. Разом ми вистоємо та переможемо!", - наголосив Терехов.

Раніше повідомлялося про масований запуск ворожих ракет по Україні. Повітряна тривога станом на 7:34 про лунала в усіх регіонах, крім окупованого Криму.