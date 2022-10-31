Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)

Російські війська завдають ракетних ударів по Харкову та області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - написав він.
Мер міста Ігор Терехов також додав, що наразі зафіксовано два "прильоти" - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.
Також у Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.
Оновлено. Станом на 11:00 ситуація в місті складна, повідомив Терехов.
"Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.
На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси", - написав він у Telegram.
Також у місті є проблеми з водопостачанням, але енергетики наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.
"Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова. Разом ми вистоємо та переможемо!", - наголосив Терехов.
Раніше повідомлялося про масований запуск ворожих ракет по Україні. Повітряна тривога станом на 7:34 про лунала в усіх регіонах, крім окупованого Криму.