На півдні України збито ворожий вертоліт і 12 ракет

На півдні України під час кількох хвиль ворожих атак вранці 31 жовтня збито 12 російських ракет і вертоліт Ка-52. 10 ракет ліквідовано в небі над Миколаївською, дві – над Одеською областями.

Вертоліт збили над Херсонською області. Про це повідомили в Одеській міськраді в Телеграм.

"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни випустили понад 50 ракет по Україні, сили ППО збили 44. Є влучання в Київській області, Чернівецькій, Кіровоградській і Черкаській областях. Через удари впроваджено екстрені відключення електроенергії.