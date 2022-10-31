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Над Львівщиною збито російські ракети

Деталі наразі не повідомляються.

Над Львівщиною збито російські ракети
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Над Львівською областю сили ППО збили російські ракети. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Деталі наразі не повідомляються.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - зазначив Козицький у телеграмі.

Мер Львова Андрій Садовий назвав титанами сили ППО, які збивають ракети за туманної погоди.

"Ворог біситься, бо знає, що нас не перемогти. Будьте уважними! Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел!" - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вчинила масований ракетний удар по Україні. У Києві внаслідок влучання знеструмило частину районів, також зникло водопостачання.

ППО працювала в столиці, Київській області, Вінницькій, Полтавській областях. Є влучання в Харкові і Запоріжжі.

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