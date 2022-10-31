Над Львівщиною збито російські ракети

Над Львівською областю сили ППО збили російські ракети. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Деталі наразі не повідомляються.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - зазначив Козицький у телеграмі.

Мер Львова Андрій Садовий назвав титанами сили ППО, які збивають ракети за туманної погоди.

"Ворог біситься, бо знає, що нас не перемогти. Будьте уважними! Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел!" - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вчинила масований ракетний удар по Україні. У Києві внаслідок влучання знеструмило частину районів, також зникло водопостачання.

ППО працювала в столиці, Київській області, Вінницькій, Полтавській областях. Є влучання в Харкові і Запоріжжі.