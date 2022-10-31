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Росіяни з літаків завдали ракетних ударів по Запоріжжю, можливі перебої зі світлом

Наразі постраждалих не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань.

Росіяни з літаків завдали ракетних ударів по Запоріжжю, можливі перебої зі світлом
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Сьогодні зранку російські війська завдавали ракетних ударів по Запорізькій області. В результаті пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - написав він.

Наразі постраждалих не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань.

"Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора вранці російська армія била ракетами по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Люди не постраждали, руйнувань зазнала промислова будівля.

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