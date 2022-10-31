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Україна, Туреччина і ООН погодили на сьогодні транзит 16 суден з зерном, попри заяви Росії про "вихід" з угоди

Фʼючерси на пшеницю почали зростати на тлі рішення росіян про одностороннє припинення дії експортного договору. 

Україна, Туреччина і ООН погодили на сьогодні транзит 16 суден з зерном, попри заяви Росії про "вихід" з угоди
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Україна, Туреччина і ООН погодили на понеділок план транзиту 16 суден з українським зерном, попри заяви Росії про вихід з експортної угоди. Про це пише Reuters

У неділю морським гуманітарним коридором не пройшло жодне судно. Але в заяві координаційного центру на сайті ООН йдеться, що ООН погодила з Україною і Туреччиною план руху суден на 31 жовтня – 12 на вихід і чотирьох на прибуття. 

У заяві ООН зазначено, що російських офіційних осіб повідомили про план і намір провести інспекцію 40 суден, які мають вийти. Там зазначено також, що "всі учасники координують дії зі своїми відповідними військовими та іншими органами, щоб забезпечити прохід комерційних суден". 

Під час недільного засідання делегацій зернових угод російські офіційні особи заявили, що Москва продовжить діалог з ООН і турецькою делегацією з нагальних питань. Але жодної реакції Росії на транзитний план на понеділок не було.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар спілкувався зі своїми українським і російським колегами, щоб спробувати врятувати угоду, і попросив сторони уникати будь-яких провокацій, повідомило міністерство оборони Туреччини. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після російських заяв про одностороннє припинення дії зернового договору відклав поїздку за кордон, аби спробувати її відновити. 

Фʼючерси на пшеницю в Чикаго в понеділок зросли більш ніж на 5%, оскільки і Україна, і Росія є одними з найбільших у світі експортерів пшениці. 

Нагадаємо, що укладена в липні зернова угода, згідно з якою з українських портів на експорт відправлялися судна зі збіжжям, а Росія гарантувала їх не обстрілювати, мала діяти 120 днів і переглядатися в листопаді. Однак 29 жовтня Росія раптово заявила, що виходить з угоди, відповідно – не буде дотримуватися даних гарантій з безпечним проходженням кораблів.

Станом на вчора росіяни блокували рух 218 суден з зерновими. Росія продовжує продовольчий шантаж. 

Понад 9 млн тонн агропродукції змогла експортувати Україна за час дії морського гуманітарного коридору, переважно – до країн Африки та Азії. 

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