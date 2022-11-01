У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини

Ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”.

Окупанти обстріляли нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини
Фото: Telegram/МинОбороны России

Протягом бойового дня ворог на півдні завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти також обстрілювали нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ.

Ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Пошкоджено кілька будівель та автівок, людських втрат не було.

“Ворог активно проводить повітряну розвідку, зокрема використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як “Ланцет”, ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також