Окупанти обстріляли нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини

Ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”.

Протягом бойового дня ворог на півдні завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти також обстрілювали нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ.

Ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Пошкоджено кілька будівель та автівок, людських втрат не було.

“Ворог активно проводить повітряну розвідку, зокрема використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як “Ланцет”, ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами.