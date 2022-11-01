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З 1 листопада у Кривому Розі поступово починається подача тепла, - Вілкул

Також у Кривому Розі видаватимуться безкоштовні продуктові набори.

З 1 листопада у Кривому Розі поступово починається подача тепла, - Вілкул
Фото: Олександр Вілкул

Відсьогодні, 1 листопада, у Кривому Розі поступово починається подача тепла до житлового сектору та інших споживачів.  

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він закликав всіх відповідальних, у тому числі управителів та керівників ОСББ максимально злагоджено та оперативно забезпечити прийом теплоносія до житлових будинків.

Вілкул повідомив, що з 1 листопада стартує 6 “хвиля” видачі безкоштовних продовольчих наборів. Було прийнято рішення надати другий продуктовий набір сім’ям, які вже отримували його в другу “хвилю”. Допомогу від міста отримають ще 55 тис. родин криворіжців. 

Раніше другі набори отримали 30 тис. родин, які отримували допомогу у першу “хвилю”.

Загалом з травня майже 185 тис. криворізьких родин вже отримали безкоштовні продовольчі набори. 

Як раніше повідомлялось, через російські удари по обʼєктах інфраструктури стався збій в роботі обладнання соцслужб. Через це видачу продуктових наборів пенсіонерам відновлять 31 жовтня.

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