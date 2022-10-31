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У Львові провели в останню путь режисера та документаліста Василя Яворського, який загинув у боротьбі з окупантами

З початком повномасштабного вторгнення РФ він воював у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

У Львові провели в останню путь режисера та документаліста Василя Яворського, який загинув у боротьбі з окупантами
Фото: Іван Станіславський

31 жовтня у Львові відбулась церемонія прощання з Василем Яворським. 

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Багато років Яворський працював на львівських телеканалах оператором, головним режисером та продюсером документальних телепрограм. З початком повномасштабного вторгнення боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. 

Загинув Герой 21 жовтня. Чин похорону традиційно відбувся у Гарнізонному храмі, поховали Василя Яворського на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. 

Василь Яворський народився у Львові. Навчався у ліцеї №57 імені Короля Данила Львівської міської ради. Здобував освіту у приватному вищому навчальному закладі «Інститут підприємництва та перспективних технологій». 

У 2021 році добровільно вступив до лав територіальної оборони. У Василя Яворського залишилися дружина, син від першого шлюбу, батьки, сестра та племінник. 

За особисту відвагу до Дня Незалежності України був нагороджений почесною відзнакою «Учасник бойових дій».

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, нещодавно у Львові в останню путь провели полеглих захисників Валерія Хорошева, Юрія Ленька, Назарія Чигіня та Максима Мокловича.

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