Резніков закликав визнати РФ державою-терористом

Світ має відреагувати на терористичні атаки Росії по Україні.

Росія не соромиться бути де-факто терористичною державою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні”, - написав Резніков.

Він додав, що настав час світу надати належний правовий статус Росії, і ставитись до неї, як це зробили Україна, Латвія, Естонія Польща та ПАРЄ.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.

They are not shy to be a de facto terrorist state.

It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as 🇺🇦🇱🇻🇪🇪🇵🇱+PACE did.#russiaisaterroriststate — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.