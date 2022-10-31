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Резніков закликав визнати РФ державою-терористом

Світ має відреагувати на терористичні атаки Росії по Україні.

Резніков закликав визнати РФ державою-терористом
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Росія не соромиться бути де-факто терористичною державою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні”, - написав Резніков.

Він додав, що настав час світу надати належний правовий статус Росії, і ставитись до неї, як це зробили Україна, Латвія, Естонія Польща та ПАРЄ.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

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