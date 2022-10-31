Українські бійці за три хвилини збили два російських вертольоти Ка-52

Ворожі повітряні цілі ліквідували в небі над Херсонщиною.

Українські захисники збили на Херсонщині два російські вертольоти Ка-52.

Про це повідомили в пресслужбі повітряного командування "Південь".

Повітряні цілі окупантів ліквідували в Бериславському районі Херсонщини. Підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади знищив Ка-52 упродовж 18.45-18.48 31 жовтня.

Нагадаємо, один Ка-52 збили на Херсонщині зранку.

У Росії в Псковській області на авіабазі "Веретьє" вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.