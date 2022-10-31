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Українські бійці за три хвилини збили два російських вертольоти Ка-52

Ворожі повітряні цілі ліквідували в небі над Херсонщиною.

Українські бійці за три хвилини збили два російських вертольоти Ка-52
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

Українські захисники збили на Херсонщині два російські вертольоти Ка-52.

Про це повідомили в пресслужбі повітряного командування "Південь".

Повітряні цілі окупантів ліквідували в Бериславському районі Херсонщини. Підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади знищив Ка-52 упродовж 18.45-18.48 31 жовтня.

Нагадаємо, один Ка-52 збили на Херсонщині зранку. 

У Росії в Псковській області на авіабазі "Веретьє" вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.

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