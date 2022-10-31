​Президент України нагородив прем'єр-міністра Чехії орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня.

Указ №743/2022 опублікований на сайті Офісу президента.

“Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня Фіалу Петра – прем'єр-міністра Чеської Республіки”, – йдеться в документі.

Відзнаку присвоєно “за визначний особистий внесок у розвиток українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України”.

Нагадаємо, сьогодні на тлі масованого обстрілу до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.