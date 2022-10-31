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Вкид про нібито потрапляння зброї з України до Фінляндії – російська дезинформація, – МЗС

“РФ продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги Україні".

Вкид про нібито потрапляння зброї з України до Фінляндії – російська дезинформація, – МЗС

В МЗС України спростували інформацію фінських ЗМІ про начебто потрапляння контрабандної зброї з України до Фінляндії.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство закордонних справ України.

“Вчора в фінських ЗМІ з’явилася інформація про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії. Згодом пішли передруки в українських та міжнародних медіа. На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України”, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що посол Фінляндії у Києві також не підтвердив цю інформацію.

 

“Вкид новини про нібито контрабанду зброї із України до Фінляндії – чергова російська дезінформація. Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів”, – наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання.

Нагадаємо, у 2023 році Фінляндія планую надати на підтримку України 30 млн євро.

 

 

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