Ранкова атака росіян: з 16 повітряних цілей над Києвом було знищено 12

Станом на 13:00 повернено напругу на один з водозаборів столиці.

Під час ракетної атаки росіян 31 жовтня було виявлено 16 повітряних цілей у межах Києва.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

“З цих 16 цілей гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі”, – зазначив Попко.

Нагадаємо, внаслідок ранкових обстрілів росіян у Києві частково зникло світло і водопостачання. Київська міська військова адміністрація уточнила, що влучання відбулося не в межах столиці – завдяки роботі ППО влучань у Києві не зафіксовано. Однак на водо- та енергопостачання столиці вплинули "прильоти" по області.