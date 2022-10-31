У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
ГоловнаСуспільствоВійна

Ранкова атака росіян: з 16 повітряних цілей над Києвом було знищено 12

Станом на 13:00 повернено напругу на один з водозаборів столиці.

Ранкова атака росіян: з 16 повітряних цілей над Києвом було знищено 12
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко
Фото: Київська ОВА у Telegram

Під час ракетної атаки росіян 31 жовтня було виявлено 16 повітряних цілей у межах Києва.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

“З цих 16 цілей гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі”, – зазначив Попко.

 

Нагадаємо, внаслідок ранкових обстрілів росіян у Києві частково зникло світло і водопостачання. Київська міська військова адміністрація уточнила, що влучання відбулося не в межах столиці – завдяки роботі ППО влучань у Києві не зафіксовано. Однак на водо- та енергопостачання столиці вплинули "прильоти" по області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також