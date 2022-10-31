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Укренерго скасувала попередні графіки стабілізаційних відключень, в областях ввели локальні обмежені споживання

Величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. 

Укренерго скасувала попередні графіки стабілізаційних відключень, в областях ввели локальні обмежені споживання
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Нові ракетні обстріли ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Попередні стабілізаційні графіки відключень, що були впроваджені в усіх регіонах з 6:00 понеділка, скасовані.

Про це повідомили в НЕК Укренерго. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. 

"Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Друзі, ми знову просимо вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження", – закликали в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки ракетами і ударними безпілотниками пошкоджено 18 обʼєктів у 10 областях. Били по критичній інфраструктурі, не по військових обʼєктах. Поранено 13 людей. 

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