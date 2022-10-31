Росіяни на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу, – "Енергоатом"

Через зупинку енергоблоків тепла вода не потрапляє в ставок-охолджувач станції. Холодні умови призвели до мору риби.

Російські війська на Запорізькій атомній електростанції спровокували екологічну катастрофу. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

Через холодні умови гине риба, яка має забезпечувати чистоту охолоджувальних труб конденсатора турбіни. Про це повідомили в Телеграм "Енергоатом".

"Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни", – йдеться у повідомленні.

Якшо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була захоплена ворогом ще навесні. Окупанти грубо нехтують правилами безпеки, ведуть обстріли біля АЕС, розмістили там військову техніку. Також вони викрадають і шантажують працівників станції, змушуючи їх працювати в підпорядкуванні Росатома.

За даними Генштабу, під час відступу окупаційні війська можуть вдатися до теракту і влаштувати підрив на ЗАЕС. Крім того, станція кілька разів знеструмлювалася через дії росіян.