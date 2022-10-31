Рятувальники завершили розбирати завали на території Святогірської лаври на Донеччині, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів. В результаті було виявлено тіла трьох загиблих.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Вчора рятувальниками 6-го Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особовим складом Слов’янського гарнізону було розчищено та розібрано 10 тон будівельних конструкцій.

Наразі роботи завершено. Від Головного управління ДСНС було залучено семеро чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, Святогірська лавра вже кілька місяців зазнає постійних обстрілів з боку російських окупантів. 4 травня там постраждали четверо людей. 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.

На початку червня внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської лаври.

На початку вересня з території лаври вдалось евакуювати 17 мирних жителів.