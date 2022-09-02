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​З території Святогірської лаври вдалось евакуювати 17 мирних жителів

Ця лавра вже кілька місяців зазнає постійних обстрілів з боку російських окупантів, які тимчасово утримують лівий берег Сіверського Донця.

​З території Святогірської лаври вдалось евакуювати 17 мирних жителів
Святогірська лавра
Фото: Святогірська ОВА

У четвер, 1 вересня, вдалося провести евакуацію 17 мирних людей зі Святогірської лаври, яка знаходиться на правому березі Сіверського Донця на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Святогірської міської військової адміністрації.

Святогірська лавра вже кілька місяців зазнає постійних обстрілів та маніпуляцій з боку російських окупантів, які тимчасово утримують лівий берег ріки.

В ОВА зазначили, що, крім служителів монастиря, в лаврі досі перебуває значна кількість цивільних людей, які відмовлялися виїжджати. Тому як тільки надійшла інформація, що в монастирі є люди, які готові виїхати, почалася робота з планування та організації проведення евакуації.

Наразі всі люди, які виїхали, знаходяться в безпеці. Евакуація цивільного населення триває.

Святогірська лавра
Фото: Святогірська ОВА
Святогірська лавра

Святогірська лавра
Фото: Святогірська ОВА
Святогірська лавра

Святогірська лавра
Фото: Святогірська ОВА
Святогірська лавра

Нагадаємо, Україна з липня намагається евакуювати мирних жителів з території Святогірської лаври, яка зазнає постійних обстрілів з боку росіян. Так, на початку червня внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської лаври. Це був не перший обстріл Святогірської лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії.

4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.

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