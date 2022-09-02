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Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами, – ОК “Південь”

Авіація ЗСУ завдала на півдні 18 ударів по командним і опорним пунктам окупантів.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами, – ОК “Південь”

На півдні авіація Збройних Сил України завдала 18 ударів по командним і опорним пунктам окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також українці вдарили по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях ворога.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога”, – йдеться у повідомленні.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

Нагадаємо, за добу окупанти тричі винищувачами та штурмовиком нанесли ракетні удари по українських позиціях в Бериславському району на Херсонщині.

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