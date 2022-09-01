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За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький

Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.

За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 вересня, росіяни здійснили сім обстрілів п’яти громад Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Зазначається, що російські війська обстріляли територію Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської громад. Всього було зафіксовано понад 100 прильотів зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.  

Внаслідок обстрілу Краснопільської громади о 17:20 було пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у с. Майське.

 

На щастя, при обстрілах ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, через обстріли росіян в одній із громад Дніпропетровщини було пошкоджено півсотні приватних будинків. Також пошкоджень зазнали понад три десятки господарчих споруд, газогони та лінія електропередач.

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