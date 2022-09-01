В Київській області ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ

Станом на 20:00 сьогодні, 1 вересня, бійці ДСНС ліквідували 4 осередки загорання торфовищ на території Київської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Як повідомляється, ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:
- с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.
- с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.
- с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.
- с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.
Водночас триває гасіння 2 осередків:
- с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
- с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
В ДСНС закликали громадян зберігати спокій, та підкреслили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована, причин для паніки немає.
Раніше повідомлялось, що на Київщині горять торфовища, мешканців просили обмежити перебування на вулиці.