В Київській області ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ

Станом на 20:00 сьогодні, 1 вересня, бійці ДСНС ліквідували 4 осередки загорання торфовищ на території Київської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Як повідомляється, ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:

с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.

с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.

с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.

с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.

Водночас триває гасіння 2 осередків:

с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

В ДСНС закликали громадян зберігати спокій, та підкреслили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована, причин для паніки немає.

Раніше повідомлялось, що на Київщині горять торфовища, мешканців просили обмежити перебування на вулиці.