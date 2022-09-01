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В Київській області ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ

Триває гасіння інших осередків.

В Київській області ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Київській області

Станом на 20:00 сьогодні, 1 вересня, бійці ДСНС ліквідували  4 осередки загорання торфовищ на території Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС

Як повідомляється, ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:

  • с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.
  • с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.
  • с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.
  • с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.

Водночас триває гасіння 2 осередків:

  • с. Соснівка, Вишгородського району.   До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
  • с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

В ДСНС закликали громадян зберігати спокій, та підкреслили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована, причин для паніки немає. 

Раніше повідомлялось, що на Київщині горять торфовища, мешканців просили обмежити перебування на вулиці. 

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