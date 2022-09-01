Учора на території Бучанської громади виявили ще одного вбитого рашистами мешканця.

Учора в Бучанському районі Київщини виявили ще одне тіло вбитого росіянами жителя. Загалом в області знайдено вже 1356 тіл цивільних, загиблих від рук окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області з посиланням на слова очільника Андрія Нєбитова.

Він додав, що 207 жителів області наразі вважаються безвісти зниклими.

Загиблого жителя знайшли лісники в лісі біля села Здвижівка. Вони повідомили поліцейському офіцеру Бучанської громади, що тут проводили роботи з упорядкування території. Поруч із російськими позиціями відчули характерний трупний запах.

Коли слідчі та криміналісти провели попередній огляд тіла загиблого, який лежав в одному з окопів, то побачили в нього мотузку на руках.

У поліції додали, що в Здвижівці вже знайшли майже два десятки убитих росіянами українців.

"Ми можемо стверджувати, що це тіло цивільного чоловіка. Він узутий у чоботи-заброди. Чоловікові зв’язали руки, вдягнули на голову автомобільний чохол і стратили. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko", - розповів Нєбитов.

Наразі остаточні причини загибелі встановлює судмедекспертиза.

Нагадаємо, днями правоохоронці встановили трьох військовослужбовців росармії, які роздягали та закопували мешканця Макарівської громади на Київщині в холодний ґрунт.

Раніше російському військовому повідомили підозру у вбивстві мирних українців пострілами в спину.