Російському військовому повідомили підозру у вбивстві мирних українців пострілами в спину

Він і ще один окупант розстріляли двох чоловіків у Київській області.

Російському військовому повідомили підозру у вбивстві двох мирних мешканців біля села Мрія Київської області. 19 березня він і невстановлений інший окупант розстріляли двох чоловіків у спини.

Підозра оголошена щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України) Бучанською окружною прокуратурою. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що мирні люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки потерпілі відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї їм у спину", – йдеться в повідомленні.

Чоловіки отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень. Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Нагадаємо, українські суди вже винесли обвинувальні вироки декільком російським військовим. Першим став Вадим Шишимарін, який застрелив мирного жителя на Сумщині.

Його засудили до довічного увʼязнення, але апеляційний суд помʼякшив вирок до 15 років позбавлення волі.