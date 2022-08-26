ЗСУ за минулу добу знищили ще 400 російських окупантів

Російські окупаційні війська вже втратили в Україні 46 250 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 46250 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 1936 (+7);

бойових броньованих машин - 4251 (+6);

артилерійських систем - 1040 (+3);

РСЗВ - 272 (+0);

засобів ППО - 148 (+0);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 202 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6);

крилатих ракет - 196 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2);

спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на півдні українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина).