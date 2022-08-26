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ЗСУ за минулу добу знищили ще 400 російських окупантів

Загальні втрати ворога наразі - близько 46 250 осіб.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 400 російських окупантів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Російські окупаційні війська вже втратили в Україні 46 250 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 46250 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 1936 (+7);
  • бойових броньованих машин - 4251 (+6);
  • артилерійських систем - 1040 (+3);
  • РСЗВ - 272 (+0);
  • засобів ППО - 148 (+0);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 202 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6);
  • крилатих ракет - 196 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2);
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на півдні українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина).

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