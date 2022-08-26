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Wi-Fi в укриттях отримала майже тисяча українських шкіл

Це приблизно чверть навчальних закладів, що подали заявку.

Wi-Fi в укриттях отримала майже тисяча українських шкіл
Фото: hromadske.radio

Заявки на участь у програмі “Wi-Fi в укриттях” подали 4032 школи.

Про це повідомив міністр цифрової трансофрмації України Михайло Федоров.

“962 заклади освіти вже мають інтернет в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

Інші – отримають його вже невдовзі.

“Загалом маємо непогані результати. Якщо ви представник одного з навчальних закладів, заповнюйте онлайн-форму та отримуйте обладнання для Wi-Fi”, – додав міністр.

Відстежувати заявки та підключення онлайн можна на цьому дашборді.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України презентували “Абетку з безпеки” для школярів. У безпековому посібнику зібрані поради, які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя. 

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