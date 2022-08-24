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У Дії можна тепер зареєструвати ТОВ

Для цього потрібен електронний підпис.

У Дії можна тепер зареєструвати ТОВ
Фото: Дія

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу – автоматичну реєстрацію ТОВ. 

Про це повідомляє у телеграмі Мінцифри.

У відомстві пояснили, як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
  • підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", – додають в Мінцифри.

Нагадаємо, що у "Дії" тестують шеринг автомобілів і документи англійською мовою.

Нещодавно у Мінцифри заявили, що хочуть запровадити в "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон.

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