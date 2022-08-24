У Дії можна тепер зареєструвати ТОВ

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу – автоматичну реєстрацію ТОВ.
Про це повідомляє у телеграмі Мінцифри.
У відомстві пояснили, як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":
- авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;
- заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
- підпишіть заяву електронним підписом;
- після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.
"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", – додають в Мінцифри.
Нагадаємо, що у "Дії" тестують шеринг автомобілів і документи англійською мовою.
Нещодавно у Мінцифри заявили, що хочуть запровадити в "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон.