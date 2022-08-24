У Дії можна тепер зареєструвати ТОВ

Для цього потрібен електронний підпис.

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу – автоматичну реєстрацію ТОВ.

Про це повідомляє у телеграмі Мінцифри.

У відомстві пояснили, як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":

авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;

підпишіть заяву електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", – додають в Мінцифри.

Нагадаємо, що у "Дії" тестують шеринг автомобілів і документи англійською мовою.

Нещодавно у Мінцифри заявили, що хочуть запровадити в "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон.