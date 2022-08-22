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Поляки передали Україні п'ять тисяч "Старлінків", – Федоров

В Україні вже працює найбільша кількість Starlink у Європі.

Поляки передали Україні п'ять тисяч "Старлінків", – Федоров
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Польща передала Україні п'ять тисяч терміналів Starlink.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наші польські друзі передали Україні п'ять тисяч "Старлінків". Це допоможе українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Михайло Федоров висловив велику подяку державному секретарю з цифровізації Польщі.

"Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці липня Федоров повідомив, що в Україні працюють понад 12 тис. терміналів Starlink. Це найбільший показник в Європі.

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