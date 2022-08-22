Мешканцям Миколаєва рекомендують найближчі дні працювати дистанційно

Військова адміністрація Миколаєва готує розпорядження з рекомендацією працювати найближчі дні дистанційно.

При цьому місто на 23-24 числа закривати не будуть, повідомив у зверненні голова ОВА Віталій Кім.

"Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти погрожують тим, що будуть обстрілювати пункти ухвалення рішень і тому подібне", – заявив він.

Жодних масових заходів не буде. Кім закликав не збиратися великим колективами.

Стосовно міфу про наступ росіян Кім зазначив, що військові не бачать перспективи швидкого просування ворога до Миколаєва.

Нагадаємо, в Києві з 22 до 25 серпня заборонені всі масові заходи. Мешканців столиці закликали неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.