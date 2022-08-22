​Окупанти влаштували облаву в Мелітополі – шукають партизанів

Не виключено, що показові затримання готують до 24 серпня.

У Мелітополі Запорізької області росіяни шукають партизанів. За інформацією місцевих мешканців, сьогодні вранці обшуки відбуваються в північній частині міста.

Про це пише видання “РИА Мелитополь”.

За інформацією мелітопольців, до дворів під'їжджає білий седан без номерів. Традиційно окупанти в супроводі "поліцейських" вламуються в будинки. За попередніми даними, вже відвезли чотирьох людей.

"Не відкидається, що показові затримання готують до 24 серпня – Дня Незалежності України. Оскільки Росія архаїчна країна – у її керівників усі дії прив'язані до "сакральних дат", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора мелітопольські партизани знищили російського окупанта, який чіплявся до дітей.