Сьогодні близько четвертої ранку окупанти вдарили по школі №17 у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян – цього разу Костянтинівська школа №17”, – написав він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Згідно з повідомленням, будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Всього від початку повномасштабного вторгнення російських військових пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі – 263 школи.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк – обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку відбувся випускний: атестати “ДНР” отримали п’ятеро випускників.