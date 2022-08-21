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У Кременчуці з’явилась вулиця Полковника Оксанченка

Олександр Оксанченко загинув під Києвом в бою проти російських загарбників.

У Кременчуці з’явилась вулиця Полковника Оксанченка
Фото: Вікіпедія

Вулицю Аерофлотську у Кременчуці перейменовали у вулицю Полковника Оксанченка.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

Зазначається, що полковник Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою під Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Через три дні його посмертно нагородили званням Герой України й орденом “Золота Зірка”. У нього залишилися дружина та дві доньки.

Олександр Оксанченко був майстром виконання фігур вищого пілотажу, виступав на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. В 2014 році Оксанченко перебував на бойовому чергуванні на аеродромі Бельбек у Криму.

Нагадаємо, в Броварах на Київщині одна із центральних вулиць, котра мала назву вулиця Короленка, перейменована на честь 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

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