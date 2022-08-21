Уряд ФРН схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano

Експерти не розуміють логіки, чому Німеччина дозволила експорт високоточних снарядів, але затримує постачання списаних БМП чи танків.

Федеральний уряд схвалив постачання в Україну 255 високоточних керованих артилерійських снарядів "Vulcano".

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

В опублікованому федеральним урядом новому переліку постачань озброєнь в Україну, вперше з'явилися керовані артилерійські боєприпаси "Vulcano". Бундесвер ще не має їх на озброєнні, тому 255 екземплярів високотехнологічних боєприпасів мають бути поставлені в Україну безпосередньо від виробника.

Проте, коли вони будуть надані - невідомо.

"За словами Берліна, з міркувань безпеки додаткові деталі, такі як дата отримання, опущені", - йдеться у повідомленні.

Ці снаряди були спільно розроблені оборонними підприємствами Німеччини та Італії та вважаються "найточнішим у світі артилерійським снарядом". Він може вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

155-міліметрові снаряди "Vulcano" можуть запускатись із великих гаубиць, наприклад "Panzerhaubitze 2000", які Німеччина вже передала Україні, що фактично подвоює зону їхнього ураження.

Проте зазначені боєприпаси мають меншу розривну потужність, оскільки частину їхнього об'єму забирає високоточна система наведення. Деякі різновиди "Vulcano" мають лазерну систему наведення.

"Україна, найімовірніше, отримає іншу версію з GPS-наведенням та інфрачервоними датчиками", - вважає видання.

Крім того, опитані виданням німецькі експерти заявили, що не розуміють логіки, за якою Німеччина дозволила експорт високоточних снарядів і досі затримує постачання списаних БМП "Marder" або танків "Leopard".

Нагадаємо, Німеччина та Швеція не проти, щоб Україна застосовувала їхню зброю для повернення Криму.