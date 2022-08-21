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Окупанти на Херсонщині зруйнували стелу "Україна єдина"

Замість неї встановили бюст Леніну.

Окупанти на Херсонщині зруйнували стелу "Україна єдина"
Фото: Цензор.НЕТ

Російські загарбники в Горностаївці на Херсонщині зруйнували стелу "Україна єдина".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Херсонська ОВА.

"У смт Горностаївка Каховського району окупанти зруйнували стелу "Україна єдина", що стояла у центрі селища. Замість неї встановили бюст Леніну", - йдеться в повідомленні.

Загалом ситуація на Херсонщині залишається тяжкою, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту, потерпають від постійних обстрілів. Місцеві жителі вимушені жити в нелюдських умовах - без медикаментів, їжі, світла та води.

Нагадаємо, що останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів. Кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується. 

Також окупанти викрали голову Верхньорогачицької громади на Херсонщині, яка відмовилася співпрацювати з РФ.

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