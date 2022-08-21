На Херсонщині збили три безпілотники окупантів

У Херсонській області українськими військовими знищено три безпілотні літальні апарати російських окупантів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"21 серпня, з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно “Орлан-10”), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині українські захисники знищили кілька одиниць техніки, яка причетна до обстрілу Марганця і Нікополя.

Також в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена морська дрейфуюча міна.