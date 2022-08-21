Військові РФ незадоволені парадами на тлі втрат в Україні, - британська розвідка

Гіркін став відвертіше критикувати дії Кремля, помітили у розвідці.

Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у парадах, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, яку цитує Міноборони Британії.

У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення екслідер бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні.

"19 серпня Гіркін опублікував аналіз поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться у звіті.

Зазначимо, що танковий біатлон став кульмінацією армійських міжнародних ігор Росії, які пройшли минулого тижня під Москвою.

Нагадаємо, що Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 300 окупантів.