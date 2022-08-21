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Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині

СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті.

Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Фото: СБУ

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. 

Про це повідомляє місцеве видання "Гречка".

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича", – повідомила журналістам керівниця пресслужби СБУ Юлія Ткач.

Свою версію у Телеграмі висунув депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь.

"За інформацією ЗМІ, начальник управління СБУ в Кіровоградській області Наконечний здійснив самогубство. Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", – написав він.

Зазначимо, що начальником Управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного призначили в січні 2021 року. До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.

Нагадаємо, що 15 серпня президент Володимир Зеленський звільнив начальників управління Служби безпеки України у Львівській, Тернопільській, Київській областях і Києві.

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