За добу на півдні ЗСУ знищили 75 окупантів і два танки

За минулу добу українські військові на півдні України знищили 75 російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне Командування "Південь" у фейсбуці.

"Ворожі війська зменшені на 75-рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", на два ворожі танки Т-72 і ще шість одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог за підтримки трьох танків тричі намагався штурмувати з Олександрівки у напрямку Таврійського, але безуспішно. Також дев'ять разів атакував штурмовою авіацією та вертольотами позиції бійців ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

Наразі кількість постраждалих цивільних внаслідок денного удару по Вознесенську збільшилася до 14 осіб. Усі потерпілі мають поранення середнього та тяжкого ступеня.

"Водночас українські Повітряні сили завдали п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніці ворога. А ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань, за результатами яких вражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боїв", - додали в командуванні.