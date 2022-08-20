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Бійці 79-ї бригади показали, як знищили автомобіль окупантів

На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз.

Бійці 79-ї бригади показали, як знищили автомобіль окупантів
Фото: Скрін з відео

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили автомобіль разом з окупантами. 

Відповідною інформацією поділився прес-центр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.

"Воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", — повідомили в бригаді.

Точна кількість ліквідованих ворогів не повідомляється. У ролику показано, що після вибуху машина перекинулася і отримала значні пошкодження.

Нагадаємо, що у Запорізькій області Збройні Сили України знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Також українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів. 

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