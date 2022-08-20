У Маріуполі мешканців агітують вступати до армії окупантів

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують СМС з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

Про це повідомив у Телеграм радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Не все так добре на фронті! Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сил "ДНР". Пожертвувати власним життям пропонують за 200 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко підкреслює, що такі повідомлення свідчать про те, що росіянам "оперативно необхідне нове гарматне м‘ясо".

"У них величезні втрати, а своїх хочеться прикрити. Звичайно людьми окупованих територій, життя яких для них нічого не варті. Більшість з них навіть не зможуть дожити до першої зарплати. Закликаємо маріупольців бути обережними, берегти своє життя та виїжджати з міста", - зазначає він.

Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Нагадаємо, що в окупованих містах Луганської області триває примусова мобілізація – на молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками.

А чоловіків із захоплених у 2014 році територій Донецької області не випускають за межу “ДНР”. Вони не можуть виїхати ні в РФ, ні на інші окуповані території.