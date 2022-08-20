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Енергоатом звільнить працівників ЗАЕС, які знялися у провокаційних відео росіян

У відомстві наголосили, що Україна ніколи не вела і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції.

Енергоатом звільнить працівників ЗАЕС, які знялися у провокаційних відео росіян
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

В Енергоатомі заявили, що звільнять «поодиноких» працівників Запорізької атомної електростанції, які взяли участь у записі пропагандистських відео, в яких на камеру російським ЗМІ розповідали про начебто «обстріл станції українськими військовими».

Про це повідомив Енергоатом у Телеграмі.

«Енергоатом офіційно заявляє: поодинокі «діючі працівники станції», котрі взяли участь у прорашистських відеопостановках, з наступного понеділка переходять в категорію «не діючих», бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм«, — йдеться у дописі.

У відомстві наголосили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Адже за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян. Енергоатом вимагає негайно вивести з території ЗАЕС всіх російських військових та їхню техніку і зброю, а також працівників «Росатома».

Нагадаємо, що 19 серпня президент Зеленський заявив, що українські дипломати, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. 

Згідно з даними української розвідки, окупанти готували на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта. 

Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

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