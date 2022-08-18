Росіяни готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня, оголосили "вихідний" для працівників, - розвідка

Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили її територію.

Російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, працівникам повідомили, що завтра буде "вихідний". Вхід на станцію буде закрито, доступ матиме тільки оперативний персонал.

"Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", - додали в ГУР.

Водночас російське Міноборони оприлюднило заяву про начебто підготовку "теракту" на ЗАЕС із боку Збройних Сил України на час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, нині начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

Тим часом очільник МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на атомну електростанцію, а Президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН забезпечити безпеку об'єкта, який перебуває під російською окупацією.