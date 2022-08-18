​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
ГоловнаСвіт

МЗС застерігає хасидів від паломництва до Умані через війну

Постійні масовані ракетні обстріли унеможливлюють гарантування безпеки іноземних громадян.

МЗС застерігає хасидів від паломництва до Умані через війну
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані для святкування юдейського нового року Рош-га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських населених пунктів, цивільної й транспортної інфраструктури, здійснення загарбниками постійних диверсій та провокацій унеможливлюють гарантування безпеки іноземних громадян на території України. Тому з огляду на існування реальних загроз життю і безпеці людей МЗС закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до Умані", - йдеться в повідомленні.

Тим, хто все ж вирішив відвідати Україну, МЗС нагадує, що в країні діє воєнний стан, ящо передбачає низку обмежень.

“У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі - обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень”, - нагадали в міністерстві.

Під час плануванняпоїздок до України прочанам слід також враховувати перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через обстріли; відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників; відсутність достатньої кількості медперсоналу та медичних закладів в Умані для забезпечення обслуговування паломників; можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація).

Нагадаємо, ще на початку лютого Україна заявила, що не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної Росією війни.

Водночас, станом на початок серпня, попри війну до Умані приїхали майже пів тисячі хасидів.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також