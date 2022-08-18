МЗС застерігає хасидів від паломництва до Умані через війну

Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані для святкування юдейського нового року Рош-га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських населених пунктів, цивільної й транспортної інфраструктури, здійснення загарбниками постійних диверсій та провокацій унеможливлюють гарантування безпеки іноземних громадян на території України. Тому з огляду на існування реальних загроз життю і безпеці людей МЗС закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до Умані", - йдеться в повідомленні.

Тим, хто все ж вирішив відвідати Україну, МЗС нагадує, що в країні діє воєнний стан, ящо передбачає низку обмежень.

“У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі - обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень”, - нагадали в міністерстві.

Під час плануванняпоїздок до України прочанам слід також враховувати перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через обстріли; відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників; відсутність достатньої кількості медперсоналу та медичних закладів в Умані для забезпечення обслуговування паломників; можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація).

Нагадаємо, ще на початку лютого Україна заявила, що не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної Росією війни.

Водночас, станом на початок серпня, попри війну до Умані приїхали майже пів тисячі хасидів.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.