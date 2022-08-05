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Попри війну до Умані приїхали майже пів тисячі хасидів

Україна не зможе прийняти велику кількість паломників.

Попри війну до Умані приїхали майже пів тисячі хасидів
Фото: Lb.ua

Хасиди їдуть в Умань аби у вересні відзначати юдейський новий рік. Майже пів тисячі вірян станом на 5 серпня вже прибули до Умані.

Про це розповіла міська голова Умані Ірина Плетньова, пише Суспільне.

Гуртуються хасиди на могилі цадика Рабі Нахмана, де моляться та говорять про свого наставника. У паломницькому кварталі теж вже можна зустріти прочан.

Авраам із Тель-Авіву мріяв втрапити сюди на Рош га-Шана попри повномасштабну війну:

"Я приїхав тиждень тому і буду тут вже до Рош га-Шана. Приїхав молитися і буду робити це щодня. Війна – це дуже погано. І ми будемо просити про мир".

Нагадаємо, речник МЗС Олег Ніколенко говорив про те, що Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана.

“В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості ґарантувати безпеку іноземних туристів”, – наголосив Ніколенко.

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