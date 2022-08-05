СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Бродського

За словами джерел УП, справа стосується підозри в незаконному видобутку піску.

СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Михайла Бродського. Слідчі дії проводяться у ресторані "Калина", Київському річковому порту та в комерційного директора.

Про це пише УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Сам бізнесмен також підтвердив проведення обшуків.

За словами співрозмовників журналістів, справа стосується підозри в незаконному видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках.

Бродський журналістам заявив, що вважає справу "замовною".

Михайло Бродський – бізнесмен, президент Федерації баскетболу України. З 2010 по 2014 очолював Держпідприємництво, аж поки це відомство не ліквідували. Власник видання "Обозреватель".