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СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Бродського

За словами джерел УП, справа стосується підозри в незаконному видобутку піску. 

СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Бродського
Фото: partyofregions.org.ua

СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Михайла Бродського. Слідчі дії проводяться у ресторані "Калина", Київському річковому порту та в комерційного директора.

Про це пише УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Сам бізнесмен також підтвердив проведення обшуків. 

За словами співрозмовників журналістів, справа стосується підозри в незаконному видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках. 

Бродський журналістам заявив, що вважає справу "замовною". 

Михайло Бродський – бізнесмен, президент Федерації баскетболу України. З 2010 по 2014 очолював Держпідприємництво, аж поки це відомство не ліквідували. Власник видання "Обозреватель". 

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