СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Бродського

СБУ влаштувала обшуки у бізнесмена Михайла Бродського. Слідчі дії проводяться у ресторані "Калина", Київському річковому порту та в комерційного директора.
Про це пише УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Сам бізнесмен також підтвердив проведення обшуків.
За словами співрозмовників журналістів, справа стосується підозри в незаконному видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках.
Бродський журналістам заявив, що вважає справу "замовною".
Михайло Бродський – бізнесмен, президент Федерації баскетболу України. З 2010 по 2014 очолював Держпідприємництво, аж поки це відомство не ліквідували. Власник видання "Обозреватель".