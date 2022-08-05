Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російське вторгнення в Україні загинули 359 дітей, понад 700 отримали поранення

Цифри не остаточні, бо ще триває встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Через російське вторгнення в Україні загинули 359 дітей, понад 700 отримали поранення
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

За інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули 359 дітей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Станом на ранок 5 серпня понад 700 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в прокуратурі.

Серед областей, де найбільше постраждалих:

  • Донецька - 371 дитина, 
  • Харківська - 195, 
  • Київська - 116, 
  • Чернігівська - 68, 
  • Луганська - 61, 
  • Миколаївська - 57, 
  • Херсонська - 54, 
  • Запорізька - 40.

 В Офісі Генпрокурора також оприлюднили інформацію про нових жертв російської збройної агресії.

Так, 4 серпня внаслідок обстрілу рашистами зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області було поранено троє дітей віком від 8 до 15 років. Нещодавно стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку вторгнення РФ. А під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донеччини, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що щонайменше 5754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії.

Учора стало відомо, що в Україну повернули трьох дітей, яких вивезли до Росії окупанти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також