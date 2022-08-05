Через російське вторгнення в Україні загинули 359 дітей, понад 700 отримали поранення

За інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули 359 дітей.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Станом на ранок 5 серпня понад 700 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в прокуратурі.
Серед областей, де найбільше постраждалих:
- Донецька - 371 дитина,
- Харківська - 195,
- Київська - 116,
- Чернігівська - 68,
- Луганська - 61,
- Миколаївська - 57,
- Херсонська - 54,
- Запорізька - 40.
В Офісі Генпрокурора також оприлюднили інформацію про нових жертв російської збройної агресії.
Так, 4 серпня внаслідок обстрілу рашистами зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області було поранено троє дітей віком від 8 до 15 років. Нещодавно стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку вторгнення РФ. А під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донеччини, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.
Нагадаємо, в МВС повідомили, що щонайменше 5754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії.
Учора стало відомо, що в Україну повернули трьох дітей, яких вивезли до Росії окупанти.