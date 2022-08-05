Через російське вторгнення в Україні загинули 359 дітей, понад 700 отримали поранення

Цифри не остаточні, бо ще триває встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

За інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули 359 дітей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Станом на ранок 5 серпня понад 700 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в прокуратурі.

Серед областей, де найбільше постраждалих:

Донецька - 371 дитина,

Харківська - 195,

Київська - 116,

Чернігівська - 68,

Луганська - 61,

Миколаївська - 57,

Херсонська - 54,

Запорізька - 40.

В Офісі Генпрокурора також оприлюднили інформацію про нових жертв російської збройної агресії.

Так, 4 серпня внаслідок обстрілу рашистами зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області було поранено троє дітей віком від 8 до 15 років. Нещодавно стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку вторгнення РФ. А під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донеччини, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що щонайменше 5754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії.

Учора стало відомо, що в Україну повернули трьох дітей, яких вивезли до Росії окупанти.